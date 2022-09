Milan, Tatarusanu usato sicuro: già l’anno scorso sostituì Maignan (Di venerdì 30 settembre 2022) Ciprian Tatrusanu, a partire da Empoli-Milan di Serie A, sostituirà l'infortunato Mike Maignan esattamente come lo scorso anno Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 settembre 2022) Ciprian Tatrusanu, a partire da Empoli-di Serie A, sostituirà l'infortunato Mikeesattamente come loanno

lucabianchin7 : Lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro per #Maignan. Fuori 3-4 settimane. Il #Milan va verso la sostituz… - capuanogio : I risultati del #Milan in campionato con #Tatarusanu quando nella scorsa stagione #Maignan si operò alla mano ?? - Calciomerc : #Pioli in conferenza: “Loro proveranno a non farci giocare. #Tatarusanu sa giocare con i piedi, ma sarà più importa… - PianetaMilan : #Milan, #Tatarusanu usato sicuro: già l’anno scorso sostituì #Maignan #ACMilan #SempreMilan - FantaCons : CONSIGLI 8^ GIORNATA - PORTIERI Consigliati ? #Tatarusanu (vs Empoli) ? #Provedel (vs Spezia) ? #Szczesny (vs Bol… -