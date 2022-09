Luis Quinones, pugile 25enne morto cinque giorni dopo l'incontro: era finito ko per un pugno alla testa (Di venerdì 30 settembre 2022) Luis Quinones non ce l'ha fatta. Il pugile colombiano è morto , dopo aver lottato in ospedale per cinque giorni. Era finito in coma per un pugno alla testa ricevuto sul ring, nell'ultimo incontro ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022)non ce l'ha fatta. Ilcolombiano èaver lottato in ospedale per. Erain coma per unricevuto sul ring, nell'ultimo...

codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: Luis Quiñones, #pugile morto a 25 anni dopo incontro per il titolo: fatale un pugno alla testa - jorgeRey_Rey : RT @Gazzettino: Luis Quiñones, pugile morto a 25 anni dopo un incontro per il titolo: fatale un pugno alla testa - Roseinfiore : RT @Gazzettino: Luis Quiñones, pugile morto a 25 anni dopo un incontro per il titolo: fatale un pugno alla testa - ResistanceVene : RT @Gazzettino: Luis Quiñones, pugile morto a 25 anni dopo un incontro per il titolo: fatale un pugno alla testa - Gazzettino : Luis Quiñones, pugile morto a 25 anni dopo un incontro per il titolo: fatale un pugno alla testa -