LIVE Sinner-Vukic | Atp Sofia 2022 in DIRETTA | si parte dopo Musetti-Struff

Leggi su oasport

(Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Ben ritrovati amici di OA Sport. Marc-Andrea Huelser ha appena battuto in tre set il polacco Kamil Majchrzak: fra poco avrà inizio, a seguire. 12.35 Fabio Fognini e Simone Bolelli sono stati sconfitti da Fallert e Otte nella semifinale di doppio con il punteggio di 6-3, 7-5. A breve inizierà il confronto tra Majchrzak e Huesler, al termine del quale toccherà a Lorenzoscendere in campo per sfidarequeste due sfide, e non prima delle ore 17.00,sfiderà-Borges Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel match fra ...