La frase di Ambra Angiolini a X Factor su Allegri | ' Per colpa sua ho dovuto fare una cosa'

labarbierina : @mariateresacip @eadaimon A me Ambra Angiolini nella stessa frase con recitazione ???? -

La storia tra Max Allegri eAngiolini è sbarcata a X Factor . Tutto merito, o colpa a seconda dei giudizi, dell'attrice nonché nuova giurata del talent show. È successo durante la terza puntata del programma, quando un ...Angiolini al vetriolo contro l'ex Massimiliano Allegri dal palco di X Factor. Nel corso della ... la conduttrice a un certo punto è salita sul palco e ha snocciolato unache non è per nulla ...La storia tra Max Allegri e Ambra Angiolini è sbarcata a X Factor. Tutto merito, o colpa a seconda dei giudizi, dell'attrice nonché nuova giurata del talent show. È successo durante la terza puntata d ...Al noto talent show un concorrente confessa all’attrice di avere un debole per lei. E la risposta è una frecciata al tecnico della ...