Imma Tataranni 2, arriva la decisione sulla terza stagione: "É successo" (Di venerdì 30 settembre 2022) Il sostituto procuratore più famoso d'Italia ha conquistato gli italiani per l'ennesima volta, cosa accadrà per la terza stagione? Anche quest'anno Vanessa Scalera ha debuttato in prima serata su Rai Uno con uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Stiamo ovviamente parlando di Imma Tataranni, sostituto procuratore che opera in provincia di Matera in Basilicata. Col tempo la fiction è diventata una delle più viste in Italia collezionando uno share che supera di gran lunga il 25%. La forza della serie sta proprio nei personaggi e certamente nei rispettivi attori, la Scalera è considerata da molti la miglior attrice italiana e Massimiliano Gallo si conferma apprezzatissimo dalla critica. Insomma un cast d'eccezione che il pubblico adora. La seconda stagione si è aperta con un conto in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 30 settembre 2022) Il sostituto procuratore più famoso d'Italia ha conquistato gli italiani per l'ennesima volta, cosa accadrà per la? Anche quest'anno Vanessa Scalera ha debuttato in prima serata su Rai Uno con uno dei personaggi più amati della televisione italiana. Stiamo ovviamente parlando di, sostituto procuratore che opera in provincia di Matera in Basilicata. Col tempo la fiction è diventata una delle più viste in Italia collezionando uno share che supera di gran lunga il 25%. La forza della serie sta proprio nei personaggi e certamente nei rispettivi attori, la Scalera è considerata da molti la miglior attrice italiana e Massimiliano Gallo si conferma apprezzatissimo dalla critica. Insomma un cast d'eccezione che il pubblico adora. La secondasi è aperta con un conto in ...

RaiUno : Come si fa a non amarla?! ?? STASERA, #29settembre, continuano i nuovi episodi della seconda stagione di 'Imma Tatar… - RaiUno : ?? ?? L’imprevedibile e schietta Tataranni sta per tornare. Tra nuovi casi da risolvere e il sospetto di un tradimen… - Fiammy71 : Mi sono sbagliata su Imma Tataranni. per niente afflitta dalla concorrenza di ieri sera. @AleStonata @DiTeleblog #ascoltitv - famigliasimpson : @napoliforever89 @IntornoTv @misterf_tweets @enrick81 @Tvottiano @AgoCannella @s1_dario @1vs100tw @fabriziomico… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Giovedì 29 settembre 2022. Imma Tataranni vince facile (24.8% - 4,25 mln), GF Vip 19.5% (2,49 mln) -