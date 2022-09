Halloween allo Zoomarine di Torvaianica: il programma 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – Ad ognuno la sua paura. Iniziamo fin da bambini ad avere timore del buio, dei temporali, dei mostri e di tante altre cose. Queste personali fobie spesso inibiscono l’espressione del proprio talento. Per questo il parco Zoomarine ha deciso di lanciare il progetto di un Halloween senza paura per le famiglie, che potranno tranquillamente regalare ai propri figli un percorso esperienziale in totale sicurezza. Un calendario ricco di appuntamenti quello che si aprirà il primo week end di ottobre, a seguire poi ogni sabato e domenica, con un team di giovani e noti illusionisti del Club Magico di Roma, pronti ad incantare la platea e far comprendere con semplicità che ogni persona possiede doni speciali. Acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini può trasformare, infatti, ogni sogno in realtà ed è proprio questo lo ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – Ad ognuno la sua paura. Iniziamo fin da bambini ad avere timore del buio, dei temporali, dei mostri e di tante altre cose. Queste personali fobie spesso inibiscono l’espressione del proprio talento. Per questo il parcoha deciso di lanciare il progetto di unsenza paura per le famiglie, che potranno tranquillamente regalare ai propri figli un percorso esperienziale in totale sicurezza. Un calendario ricco di appuntamenti quello che si aprirà il primo week end di ottobre, a seguire poi ogni sabato e domenica, con un team di giovani e noti illusionisti del Club Magico di Roma, pronti ad incantare la platea e far comprendere con semplicità che ogni persona possiede doni speciali. Acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie attitudini può trasformare, infatti, ogni sogno in realtà ed è proprio questo lo ...

