Grande Fratello Vip, Flavio Briatore: "Sofia chi?". L'imprenditore commenta il presunto flirt con Sofia Giaele De Donà: (Di venerdì 30 settembre 2022) Settimana scorsa ha ufficialmente aperto la porta della casa più spiata d'Italia. Tra le nuove coinquiline del Grande Fratello Vip è approdata anche Sofia Giaele De Donà. Professione influencer, ventiquattro anni, la giovane è apparsa in televisione come protagonista del reality "Ti spedisco in convento" su Real Time. Nella clip di presentazione Giaele annuncia di essere felicemente sposata con un ricco imprenditore statunitense, Brad Beck. Non solo: De Donà ha voluto riaccendere anche i rumors gossip circa una presunta liaison avuta con L'imprenditore settantaduenne Flavio Briatore. "Sono stata al centro di qualche gossip, come per esempio Flavio Briatore. Sono stata ...

