Governo, per Salvini obiettivo resta Viminale (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – resta quello del ritorno al Viminale l’obiettivo di Matteo Salvini. Il leader della Lega, a quanto apprende AdnKronos, anche ieri, nella blindatissima riunione con i parlamentari eletti domenica scorsa dal partito – con tanto di cellulari ‘sequestrati’ ai partecipanti all’ingresso della Sala Umberto – ha chiarito il suo pensiero sul suo posto al Governo: “Io credo sia giusto che torni a fare il ministro dell’Interno – avrebbe detto in sintesi nel suo intervento – . Credo che è un lavoro che so svolgere, che mi interessa fare, per cui sono finito pure a processo”. Un appello che i suoi eletti, tra applausi e inni avrebbero fatto proprio, chiedendo da parte loro che il leader sia scelto per succedere alla Lamorgerse. Una sorta di mandato dei neo-eletti che il partito potrà far pesare nelle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) –quello del ritorno all’di Matteo. Il leader della Lega, a quanto apprende AdnKronos, anche ieri, nella blindatissima riunione con i parlamentari eletti domenica scorsa dal partito – con tanto di cellulari ‘sequestrati’ ai partecipanti all’ingresso della Sala Umberto – ha chiarito il suo pensiero sul suo posto al: “Io credo sia giusto che torni a fare il ministro dell’Interno – avrebbe detto in sintesi nel suo intervento – . Credo che è un lavoro che so svolgere, che mi interessa fare, per cui sono finito pure a processo”. Un appello che i suoi eletti, tra applausi e inni avrebbero fatto proprio, chiedendo da parte loro che il leader sia scelto per succedere alla Lamorgerse. Una sorta di mandato dei neo-eletti che il partito potrà far pesare nelle ...

