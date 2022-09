«Festival di Sanremo non per forza sulla Rai» Striscia la Notizia chiede un bando aperto a tutte le emittenti

Giusepp77171140 : @oscarguidobaldi @gentilivero Al festival di Sanremo? - ninoingrassia7 : @rulajebreal Rula tocca il fondo, ma preferisce continuare a scavare. Con la pubblicità che si sta facendo, piuttos… - marypersempre61 : @NicolaPorro La colpa è di coloro che da anni consentono a questa straniera di campare grazie alla visibilità che l… - _MartinaHP : RT @yleniaindenial1: ricordandovi che mancano -87 giorni a natale e -130 giorni alla settimana santa ovvero il festival di sanremo - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: Manca sempre meno all'edizione 2023 del Festival di Sanremo. Come ogni anno, degli ultimi dieci, durante la kermesse c… -

In quota rosa il nome più papabile è quello di Teresa De Santis , il vero artefice del successo deldi. Altra posizione chiave è quella di Stefano Coletta , ex direttore di RaiUno e ...E torna con un annuncio bomba: in teoria, ildidovrebbe essere assegnato con un bando a cui potrebbero partecipare tutte le emittenti interessate. Di conseguenza, la Rai potrebbe ...Sanremo 2023 è già pronto e sta scaldando i motori, ma una sentenza messa in luce da Striscia la notizia mette a rischio il futuro RAI.Al Bano al prossimo Festival di Sanremo "Beh, a Sanremo si può andare in tanti modi... Per cantare Giuro che ho parlato con chi devo parlare: dobbiamo incontrarci per vedere se accetta una delle can ...