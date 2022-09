Cremlino, irresponsabile chi parla di escalation nucleare (Di venerdì 30 settembre 2022) "Coloro che parlano di un'escalation nucleare" in Ucraina "agiscono in modo irresponsabile". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato dalla Tass, affermando che Mosca è quindi "... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) "Coloro cheno di un'" in Ucraina "agiscono in modo". Lo ha detto il portavoce delDmitry Peskov, citato dalla Tass, affermando che Mosca è quindi "...

MarcoCampa10 : RT @putino: ?? Il Cremlino non intende portare avanti il tema dell'escalation nucleare, chi ne parla si comporta in modo irresponsabile;… - News24_it : Cremlino, irresponsabile chi parla di escalation nucleare - iconanews : Cremlino, irresponsabile chi parla di escalation nucleare - transnazionale : Cremlino, irresponsabile chi parla di escalation nucleare #spaziotransnazionale informa - putino : ?? Il Cremlino non intende portare avanti il tema dell'escalation nucleare, chi ne parla si comporta in modo irresp… -