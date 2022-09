WRC | la prova show di Auckland va a Ott Tänak

rally_timing : ?? ?? WRC, Tanak il più veloce nella prova speciale di apertura del Repco Rally New Zealand #wrc… - motorboxcom : #WRC Il mondiale fa tappa dall'altra parte del mondo: #Tanak vince la prova d'apertura, dalla serata italiana si in… - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Ott Tänak, su Hyundai i20N Rally1, ha aperto il #RallyNewZealand siglando il miglior crono nella prova spettacolo di Auc… - Italiaracing : Ott Tänak, su Hyundai i20N Rally1, ha aperto il #RallyNewZealand siglando il miglior crono nella prova spettacolo… - MonteSan89 : RT @Italiaracing: Kalle Rovanperä ha siglato il miglior crono nello Shakedown del #RallyNewZealand, terzultima prova stagionale del #WRC A… -

...5 secondi dal primo posto, pagando l'apertura della) ed Oliver Solberg. Decimo la gloria di ... Il Rally di Nuova Zelanda non ci sarà nel2023 Intanto nella prima giornata del Rally di Nuova ...HYUNDAI A CACCIA Ilriparte dall'altra parte del mondo, con il Rally Nuova Zelanda. La Hyundai ... PROGRAMMA PRIMA GIORNATA RALLY NUOVA ZELANDA 2022 Giovedì 28 settembreNome Lunghezza Ora ...Altro appuntamento stagionale per il mondiale WRC. Ci trasferiamo dall'altra parte del mondo, nella lontana Nuova Zelanda, terra del Kiwi ...Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Ao continuar a usar esse site, você concorda com o seu uso. Aceitar e fechar Consulte nossa política de privacidade para saber mais a respeito, cli ...