UFFICIALE – Ljajic passa al Karagumruk

Leggi su 11contro11

(Di giovedì 29 settembre 2022) Nonostante una partenza non proprio positiva, il Fatihè fiducioso e continua a lavorare sul mercato, assicurandosi le prestazioni di. Il calciatore serbo, svincolato dopo l’esperienza al Besiktas, rimane in Turchia ma vestirà la maglia del suo nuovo club soltanto da Gennaio, alla riapertura del mercato. Un centrocampista – e all’occorrenza attaccante – che già conosce la Süper Lig, andando così ad impreziosire una rosa già importante e a garantire più in gol in fase offensiva.al: esperienza e voglia di riscatto Per Ademilggio alrappresenta più di un’operazione di mercato. Il serbo, all’età di 31 anni – compiuti oggi, in data 29 Settembre – ha voglia di riscatto e di redenzione, dopo aver “fallito” in ...