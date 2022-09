Sono andata a letto con 1.000 uomini sposati, le loro mogli sono tristi” (Di giovedì 29 settembre 2022) Settembre è il periodo migliore dell’anno per tradire. Parola di Gweneth Lee che di uomini e di corna se ne intende. La 50enne ama il ruolo dell’amante e sostiene di essere andata a letto con 1.000 uomini sposati. Al momento, la donna si divide tra Londra e la California. Gweneth Lee (Foto Instagram) “Chi vuole passare così tanto tempo con una sola persona?” “Ci sono così tanti uomini sposati sulla scena con cui avere relazioni – ha dichiarato Gweneth al tabloid “The Sun” – Produttori cinematografici, finanzieri e bio hacker… sono alcuni degli uomini che frequento attualmente e tutti vogliono un’altra donna. Le persone sono stufe di ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 29 settembre 2022) Settembre è il periodo migliore dell’anno per tradire. Parola di Gweneth Lee che die di corna se ne intende. La 50enne ama il ruolo dell’amante e sostiene di esserecon 1.000. Al momento, la donna si divide tra Londra e la California. Gweneth Lee (Foto Instagram) “Chi vuole passare così tanto tempo con una sola persona?” “Cicosì tantisulla scena con cui avere relazioni – ha dichiarato Gweneth al tabloid “The Sun” – Produttori cinematografici, finanzieri e bio hacker…alcuni degliche frequento attualmente e tutti vogliono un’altra donna. Le personestufe di ...

