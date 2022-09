Serie A: Cassano attacca Cristiano Ronaldo: “In pensione, basta!” (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 08:39:38 Il web è in trepidazione: Elui partito di Cristiano Ronaldo contro la Spagna a Braga Non è stato, tutt’altro, il migliore della sua carriera. Mancanza di velocità e successo, anche se stava per segnare in più occasioni sono emerse diverse voci critiche nei confronti dell’attaccante dello United. Uno di questi è quello di Cassano, ex giocatore italiano, che non è la prima volta che carica contro i 7 portoghesi. Nel mese di gennaio ha affermato che Cristiano “Non è stato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio”. Ora l’ex attaccante italiano gli chiede di ritirarsi. “Un ragazzo come Cristiano dovrebbe amarsi: Se non puoi più, dovresti chiudere. È una regola di tutti gli sport”, ha affermato Cassano. Che ha risolto ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 29 settembre 2022) 2022-09-29 08:39:38 Il web è in trepidazione: Elui partito dicontro la Spagna a Braga Non è stato, tutt’altro, il migliore della sua carriera. Mancanza di velocità e successo, anche se stava per segnare in più occasioni sono emerse diverse voci critiche nei confronti dell’nte dello United. Uno di questi è quello di, ex giocatore italiano, che non è la prima volta che carica contro i 7 portoghesi. Nel mese di gennaio ha affermato che“Non è stato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio”. Ora l’exnte italiano gli chiede di ritirarsi. “Un ragazzo comedovrebbe amarsi: Se non puoi più, dovresti chiudere. È una regola di tutti gli sport”, ha affermato. Che ha risolto ...

