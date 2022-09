Rinnovi in vista per il Napoli (Di giovedì 29 settembre 2022) La società partenopea inizia a pensare al futuro. In casa Napoli gli occhi sono puntati sul rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere del Napoli è stato uno degli uomini più discussi nell’ultimo anno tra le fila della rosa dei campani. Meret sembrava dover essere ceduto in questa estate facendo spazio ad uno tra Keylor L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 29 settembre 2022) La società partenopea inizia a pensare al futuro. In casagli occhi sono puntati sul rinnovo contrattuale di Alex Meret. Il portiere delè stato uno degli uomini più discussi nell’ultimo anno tra le fila della rosa dei campani. Meret sembrava dover essere ceduto in questa estate facendo spazio ad uno tra Keylor L'articolo

BigMikeMilan23 : @M4rkPhilips @Spina14_acm Ulteriori rinnovi se ne parla tra 2 anni, credo che in questo lasso di tempo riusciremo a… - SnekZ22 : @wazzaCN Abbiamo ampiamente visto come da due anni a questa parte società e dirigenza navighino a vista senza proge… - carbpie : @biagio4658 @lucafer47756328 I rinnovi puoi permetterli quando la situazione economica è salda. Sono 3 anni che nav… - SoloNoi_1908 : @bergomifabio Se vuole andare che vada ma almeno non faccia lo scherzo di andare a zero. Rinnovi un anno per farci… - FabrizioGuerrin : @ClockEndItalia Vista la sosta e quindi l’impossibilità di parlare di calcio giocato, vorrei iniziare a capire a ch… -