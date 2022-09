Prefetto Forlani lascia Palermo, "Lascio una città con la voglia di riscatto" (Di giovedì 29 settembre 2022) Palermo, 29 set. (Adnkronos) - "Porterò via con me, da Palermo, una grande voglia di riscatto, che c'è. Anche se non ha ancora quell'energia che ci vuole per costruire questo modello operativo, fatto della collaborazione tra le istituzioni, la società civile, l'associazionsmo e i cittadini. E' un percorso che si può fare. Ecco, io questa voglia di riscatto la porto via con me". A parlare con l'Adnkronos è il Prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani, che domani lascia l'incarico per andare in quiescenza. Il momento più difficile? "Sono stati due", risponde, "entrambi durante il periodo della pandemia. Il primo, quando c'è stato il contagio nella 'Missione Speranza e Carità' di Biagio Conte. Devo dire che quello è stato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022), 29 set. (Adnkronos) - "Porterò via con me, da, una grandedi, che c'è. Anche se non ha ancora quell'energia che ci vuole per costruire questo modello operativo, fatto della collaborazione tra le istituzioni, la società civile, l'associazionsmo e i cittadini. E' un percorso che si può fare. Ecco, io questadila porto via con me". A parlare con l'Adnkronos è ildi, Giuseppe, che domanil'incarico per andare in quiescenza. Il momento più difficile? "Sono stati due", risponde, "entrambi durante il periodo della pandemia. Il primo, quando c'è stato il contagio nella 'Missione Speranza e Carità' di Biagio Conte. Devo dire che quello è stato un ...

