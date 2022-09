Perché Mercoledì Addams è l'icona di stile sovversivo che ci occorre adesso (Di giovedì 29 settembre 2022) Capelli corvini perennemente intrecciati, vestito nero Perché, è sì un colore tetro come piace a lei, ma non serve essere una fashion addicted per sapere che sta bene su tutto. E poi il colletto bianco e l'incarnato ancora più pallido. La ragazza più gotica in circolazione è tornata e con lei il suo stile semplice, romanticamente inquietante, la cui estetica sinistra nel tempo non perde il fascino sorprendente, ispirando designer e tendenze autunnali Leggi su vanityfair (Di giovedì 29 settembre 2022) Capelli corvini perennemente intrecciati, vestito nero, è sì un colore tetro come piace a lei, ma non serve essere una fashion addicted per sapere che sta bene su tutto. E poi il colletto bianco e l'incarnato ancora più pallido. La ragazza più gotica in circolazione è tornata e con lei il suosemplice, romanticamente inquietante, la cui estetica sinistra nel tempo non perde il fascino sorprendente, ispirando designer e tendenze autunnali

