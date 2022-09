Oggi 29 settembre: Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele | Sono i nostri amici, custodi e protettori (Di giovedì 29 settembre 2022) Michele, Gabriele e Raffaele Sono i tre Arcangeli amici, custodi e protettori dell’uomo. Spesso dimenticati, non cessano di accompagnarci e difenderci lungo il pericoloso cammino della vita. Un tempo la liturgia festeggiava i tre Arcangeli in tre date distinte, ognuno col suo giorno. Dopo la riforma del 1969 il nuovo Calendario della Chiesa li raggruppa L'articolo Oggi 29 settembre: Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele Sono i nostri amici, custodi e protettori proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 29 settembre 2022)i tredell’uomo. Spesso dimenticati, non cessano di accompagnarci e difenderci lungo il pericoloso cammino della vita. Un tempo la liturgia festeggiava i trein tre date distinte, ognuno col suo giorno. Dopo la riforma del 1969 il nuovo Calendario della Chiesa li raggruppa L'articolo29proviene da La Luce di Maria.

limesonline : ???? Il mondo oggi #27settembre Due narrazioni possibili sul sabotaggio di Nord Stream via @nicklocatelli carta… - limesonline : ?? ?? Il mondo oggi L’interpretazione della Russia dei sabotaggi a Nord Stream e altre notizie interessanti via… - davidefaraone : Un significativo fuori programma per Mattarella stamattina dopo aver votato. Il Presidente si è fermato davanti all… - paviaunotv : OGGI IN EDICOLA - 29 SETTEMBRE 2022 - Diyan_605 : RT @TegaruUnited1: Oggi, 28 settembre 2022, l'aviazione eritrea ha bombardato il Tigray. Il tuo silenzio è complicità. Ferma il Tigray Ge… -