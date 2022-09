Napoli, rientrano tutti i nazionali. Politano e Osimhen proseguono nei loro recuperi (Di giovedì 29 settembre 2022) Mattinata di lavoro al Konami Training Center di Castel Volturno per il Napoli . Dopo una prima fase di attivazione e torello la squadra ha svolto lavoro tattico agli ordini di Luciano Spalletti , ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 settembre 2022) Mattinata di lavoro al Konami Training Center di Castel Volturno per il. Dopo una prima fase di attivazione e torello la squadra ha svolto lavoro tattico agli ordini di Luciano Spalletti , ...

napolipiucom : Napoli, report dell'allenamento: rientrano i nazionali, novità su Politano ed Osimhen #CalcioNapoli #OSIMHEN… - NapoliAddict : Report allenamento: rientrano in gruppo quest’oggi, esulta Spalletti! #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spa… - Spazio_Napoli : Report allenamento: rientrano in gruppo quest’oggi, esulta Spalletti! - messigeorgian0 : Stavo pensando che per la prima volta nella vita tutti i nazionali del napoli rientrano sani e salvi. - Luxgraph : Juve, Allegri ne recupera sette! Ecco quando rientrano gli altri -