Milan, nel 2021/22 rosso in calo di 30 mln a 66,5 mln (Di giovedì 29 settembre 2022) Milan bilancio 2021 2022 – Oggi il Consiglio di Amministrazione del Milan ha approvato i dati consolidati dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che saranno sottoposti al voto dell’Assemblea in programma a fine ottobre. Il CdA ha preso atto di un trend di crescita in ulteriore accelerazione, che porta a registrare un EBITDA positivo, significativo L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 settembre 2022)bilancio2022 – Oggi il Consiglio di Amministrazione delha approvato i dati consolidati dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2022, che saranno sottoposti al voto dell’Assemblea in programma a fine ottobre. Il CdA ha preso atto di un trend di crescita in ulteriore accelerazione, che porta a registrare un EBITDA positivo, significativo L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Gazzetta_it : Chiesa vede la luce in fondo al tunnel: c'è il Milan nel mirino - sportli26181512 : Cardinale: 'Milan gigante dormiente, RedBird l'ha scelto dopo 5 anni e tra 200 club. Crescerà enormemente come la S… - sportli26181512 : Cardinale: 'Il Milan è un gigante addormentato, crescerà enormemente come la Serie A. Lo riportiamo in alto': ?Gerr… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Milan, nel 2021/22 rosso in calo di 30 mln a -66,5 mln: Milan bilancio 2021 2022 – Oggi il Con… - yointazz : RT @MilanoMilan1899: Se non fosse stato per il successo del Milan nel 19° Scudetto Questa partita avrebbe potuto essere un fattore impor… -