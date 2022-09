Mascherine, stop obbligo su mezzi pubblici, proroga di un mese per ospedali e Rsa (Di giovedì 29 settembre 2022) stop all'uso obbligatorio di Mascherine sui mezzi di trasporto e proroga di un mese negli ospedali e nelle Rsa. È questa la decisione del governo in merito alle nuove misure anti-Covid, che entreranno in vigore dall'1 ottobre. Il ministro della Salute Roberto Speranza nelle prossime ore firmerà il nuovo decreto L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 settembre 2022)all'uso obbligatorio disuidi trasporto edi unneglie nelle Rsa. È questa la decisione del governo in merito alle nuove misure anti-Covid, che entreranno in vigore dall'1 ottobre. Il ministro della Salute Roberto Speranza nelle prossime ore firmerà il nuovo decreto L'articolo .

