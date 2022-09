Mascherine in ospedali e Rsa: il Ministero verso la proroga dell’obbligo (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma – Dovrebbe arrivare in serata il provvedimento di proroga per l’obbligo delle Mascherine in ospedali, strutture sanitarie e Rsa. A quanto si apprende, i tecnici del Ministero della Salute ci stanno lavorando, è in corso una valutazione e si deciderà nelle prossime ore. Nessuna proroga, invece, per l’obbligo di Mascherine sui trasporti, anch’esso in scadenza domani. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 29 settembre 2022) Roma – Dovrebbe arrivare in serata il provvedimento diper l’obbligo dellein, strutture sanitarie e Rsa. A quanto si apprende, i tecnici deldella Salute ci stanno lavorando, è in corso una valutazione e si deciderà nelle prossime ore. Nessuna, invece, per l’obbligo disui trasporti, anch’esso in scadenza domani. (fonte Adnkronos)

