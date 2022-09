Manifestazione per l’ospedale, ‘Riscossa di Maddaloni’ pensa a un comitato cittadino (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Nonostante il tempo inclemente di questa mattina, la Manifestazione organizzata dal movimento “Riscossa di Maddaloni” per chiedere la riapertura dell’ospedale può dirsi sicuramente riuscita. L’iniziativa ha registrato infatti una buona partecipazione da parte della cittadinanza, con la presenza inoltre di diversi tecnici tra medici ed infermieri e di rappresentanti politici del territorio. Ad aprire l’evento è stato il coordinatore di “Riscossa di Maddaloni” Giuseppe Vigliotta che ha ricordato le motivazioni della Manifestazione rivendicando il ruolo che avuto il movimento in questi anni sul tema del nosocomio maddalonese. E’ intervenuto anche il consigliere comunale di Riscossa Gaetano Nuzzo che ha garantito ai presenti il suo personale e costante impegno in Consiglio Comunale sulla vicenda ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMaddaloni (Ce) – Nonostante il tempo inclemente di questa mattina, laorganizzata dal movimento “Riscossa di Maddaloni” per chiedere la riapertura delpuò dirsi sicuramente riuscita. L’iniziativa ha registrato infatti una buona partecipazione da parte della cittadinanza, con la presenza inoltre di diversi tecnici tra medici ed infermieri e di rappresentanti politici del territorio. Ad aprire l’evento è stato il coordinatore di “Riscossa di Maddaloni” Giuseppe Vigliotta che ha ricordato le motivazioni dellarivendicando il ruolo che avuto il movimento in questi anni sul tema del nosocomio maddalonese. E’ intervenuto anche il consigliere comunale di Riscossa Gaetano Nuzzo che ha garantito ai presenti il suo personale e costante impegno in Consiglio Comunale sulla vicenda ...

