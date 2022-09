Lui mi piace molto. Ma forse è troppo bello per me (Di giovedì 29 settembre 2022) Anni 37, non appariscente. Diciamo un tipo. Ecco, la bellezza non è il mio punto forte, e io non è che ci metta tanto del mio perché non sono capace di truccarmi e non mi sento a mio agio con gonne e tacchi. Pochi fidanzati. Succede che prima dell’estate arriva questo nuovo collega in prova. Trentenne, bello come il sole che quando entra lui in ufficio tutte, di tutte le età, si girano a guardarlo. Lui ha una mezza storia, ma inizia a flirtare con me. Le mie colleghe dicono “buttati”. La mia migliore amica anche. Mia sorella mi dice “Attenta perché questo potrebbe usarti”. Mia mamma mi dice “Caty, devi iniziare a curarti di più”. Mi dite voi cosa devo fare? Mia cara Caty, i consigli della mamma, così come quelli delle amiche sono sempre preziosi. Mi piace immaginarli come un tesoro che è soltanto nostro, ma che possiamo arricchire solo con i sentimenti ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 settembre 2022) Anni 37, non appariscente. Diciamo un tipo. Ecco, la bellezza non è il mio punto forte, e io non è che ci metta tanto del mio perché non sono capace di truccarmi e non mi sento a mio agio con gonne e tacchi. Pochi fidanzati. Succede che prima dell’estate arriva questo nuovo collega in prova. Trentenne,come il sole che quando entra lui in ufficio tutte, di tutte le età, si girano a guardarlo. Lui ha una mezza storia, ma inizia a flirtare con me. Le mie colleghe dicono “buttati”. La mia migliore amica anche. Mia sorella mi dice “Attenta perché questo potrebbe usarti”. Mia mamma mi dice “Caty, devi iniziare a curarti di più”. Mi dite voi cosa devo fare? Mia cara Caty, i consigli della mamma, così come quelli delle amiche sono sempre preziosi. Miimmaginarli come un tesoro che è soltanto nostro, ma che possiamo arricchire solo con i sentimenti ...

ully37834952 : a me marco non piace l'ho sentito piu' volte cercare di attaccare gli altri dove lui sente che sono piu' deboli e… - Nicoettaconcet1 : RT @IntxrruptxdGirl: A me Marco piace ma non posso accettare che diventi lui immune al posto di Nikita FORZA VOTATEEE #Gfvip https://t.c… - lau_itsme : ho questo strano problema Ginevra da singola concorrente non mi piace molto ma shippata con Antonino non so cambia… - Z1a_G1ug1a : RT @lesyeuxdecarola: che lui abbia mai fatto pensare di far parte della comunità ne con le parole ne con la sua musica perciò se riuscite a… - IntxrruptxdGirl : A me Marco piace ma non posso accettare che diventi lui immune al posto di Nikita FORZA VOTATEEE #Gfvip -