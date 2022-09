LIVE Coppa Agostoni 2022 in DIRETTA: il gruppo prova a recuperare terreno sui 4 fuggitivi (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA STARTLIST 13.26 Siamo vicini all’archiviazione della seconda ora di gara. 13.22 C’è il sole, ma fanno capolino anche delle nuvole sulla corsa. 13.19 La carovana ci si avvicina al Colle Brianza. 13.15 Ci si attende che nei prossimi chilometri il vantaggio dei fuggitivi possa scendere. 13.10 Vediamo se qualcuno darà manforte all’EF EasyPost. 13.05 Ora il gruppo deve iniziare a muoversi. 13.00 I 4 fuggitivi: Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Johan Meens (ProTeam Bingoal Pauwels Sauces WB), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). 12.56 Il ritardo del gruppo cresce ancora: ora è 6’50”. 12.53 I corridori passando da Carate Brianza. 12.47 Quasi 50 km sono andati in archivio in questa Coppa Agostoni ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST 13.26 Siamo vicini all’archiviazione della seconda ora di gara. 13.22 C’è il sole, ma fanno capolino anche delle nuvole sulla corsa. 13.19 La carovana ci si avvicina al Colle Brianza. 13.15 Ci si attende che nei prossimi chilometri il vantaggio deipossa scendere. 13.10 Vediamo se qualcuno darà manforte all’EF EasyPost. 13.05 Ora ildeve iniziare a muoversi. 13.00 I 4: Diego Sevilla (Eolo-Kometa Cycling Team), Johan Meens (ProTeam Bingoal Pauwels Sauces WB), Michael Belleri (Biesse-Carrera) e Anders Foldager (Biesse-Carrera). 12.56 Il ritardo delcresce ancora: ora è 6’50”. 12.53 I corridori passando da Carate Brianza. 12.47 Quasi 50 km sono andati in archivio in questa...

