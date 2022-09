Lazio | Provedel ormai è intoccabile Ma non si fermerà qui

(Di giovedì 29 settembre 2022) Ivandiventato uno degli intoccabili in casa. Ma il portiere non ha intenzione di fermarsi qui Ivansi appresta a vivere quella che inevitabilmente è la sua gara. All’Olimpico, domenica alle 12:30, arriva lo Spezia, sua ex squadra. Il portiere, come ricordato dal Corriere dello Sport, fu grande protagonista nell’ultima sfida al Picco, quella decisa dalla contestata rete di Acerbi nel finale e che di fatto sancì la quasi matematica qualificazione europea dellafu grande protagonista con parate spettacolari. In estate poi lo sbarco a Formello al termine di una trattativa abbastanza travagliata. L’espulsione di Maximiano col Bologna gli ha spalancato una strada già ben nota a Sarri che aveva scelto il classe ’99 solo perchè arrivato 20 ...

LazioNews_24 : #Lazio-#Spezia. la gara di #Provedel: il portiere è ormai inamovibile - LALAZIOMIA : RT @laziopress: CdS| La favola di Provedel. Lazzari e Immobile tentano il recupero lampo per domenica - laziopress : CdS| La favola di Provedel. Lazzari e Immobile tentano il recupero lampo per domenica - LALAZIOMIA : Lazio-Spezia, quando iniziò la favola di Provedel - Corriere dello Sport - sportli26181512 : Lazio-Spezia, quando iniziò la favola di Provedel: Sarri stregato a fine aprile: dopo il 4-3 al Picco chiese a Loti… -

La Lazio Siamo Noi

... venduto a una cifra alta ma scappato dallaperché con Inzaghi non vedeva mai il campo. Ora è ... Si sono rivisti Milinkovic, Marusic,e Cancellieri mentre sono ancora in nazionale Vecino (...Il numero uno suggerito per la 'Top 11' di questa settimana édello, che vedremo all'opera domenica all'Olimpico contro lo Spezia. Fresco di convocazione azzurra, ha già convinto ... Lazio, Provedel pronto ad affrontare il passato: lo scorso anno al Picco... Sarà una giornata speciale quella di domenica per Ivan Provedel che, per la prima volta, affronterà lo Spezia da ex. Il portiere friulano ospiterà molti dei vecchi compagni ...La gara di domenica tra Lazio e Spezia sarà inevitabilmente quella dell’ex Ivan Provedel: il portiere insostituibile per Sarri Ivan Provedel si appresta a vivere quella che inevitabilmente è la sua ga ...