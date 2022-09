La Lega "in subbuglio" per il sorpasso di Fdi. "Torni partito del Nord" (Di giovedì 29 settembre 2022) Terremoto elettorale in Lombardia. Centrodestra forte ma con rapporti invertiti. Sale l'agitazione nella base del movimento Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 settembre 2022) Terremoto elettorale in Lombardia. Centrodestra forte ma con rapporti invertiti. Sale l'agitazione nella base del movimento

tutto_travaglio : #Lega sotto il 9%, base in subbuglio Salvini resisterà al flop? - ilfattovideo : Lega sotto il 9%, base in subbuglio Salvini resisterà al flop? Segui la diretta con Peter Gomez - teoxandra : @CaptanSpaulding Eh sì, la Lega è in subbuglio. Sarà uno dei lati positivi di queste elezioni? - infoitinterno : Lega “travolta” da Fratelli d’Italia, base veneta in subbuglio. Zaia: “Risultato deludente”. Da Re: “Salvini si dim… - giuly_blade : -