Covid, da sabato via le mascherine sui trasporti ma restano obbligatorie in ospedale

Niente più protezioni su bus e treni. Il ministero decide di prorogare per un mese la necessità di indossarle per chi entra nelle strutture sanitarie

