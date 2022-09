Caos Tpl a Fiumicino | in Consiglio comunale proteste e accuse | poi volano bestemmie

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 29 settembre 2022)– Scene didurante ildi: a infiammare il dibattito tutte le vicende e lelegate al Tpl (leggi qui). Come si legge in una nota a firma dei consiglieri di centrodestra e liste civiche, “l’opposizione si scalda e la presidente Vona non riesce a gestire i consiglieri e l’ordine dei lavori e in barba ai regolamenti fa votare senza legittimità la delibera”. “Durante la discussione, poi, accesasi per la richiesta del consigliere Baccini di ricevere in aula i genitori in protesta per la questione Tpl, sono volate parole grosse dai banchi della maggioranza verso i consiglieri dell’opposizione, fino ad arrivare alla bestemmia di un Capogruppo di maggioranza a streaming aperto senza nessuna conseguenza o richiamo da parte della Presidente”, ...