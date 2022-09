Atp Sofia 2022, Sinner cerca il terzo titolo consecutivo per continuare a sperare nelle Finals (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo la delusione subita agli US Open, dove era uscito sconfitto dopo aver mancato un match point nella sfida di quarti di finale con Carlos Alcaraz, e la gioia per aver centrato con l’Italia la qualificazione alle Final Eight di Coppa Davis, Jannik Sinner è pronto a ripartire dal Sofia Open. Il numero 1 d’Italia, accreditato come prima testa di serie del tabellone, ha vinto le ultime due edizioni della rassegna bulgara, ed è a caccia di punti fondamentali in ottica ATP Finals. In caso di conferma del titolo, Sinner raggiungerebbe quota 2470 punti nella Race. Un bottino che gli permetterebbe di superare Matteo Berrettini in tredicesima piazza e anche di avvicinare l’ottava posizione, al momento occupata da Alexander Zverev, che è fermo a 2700 punti. L’altoatesino deve però tener d’occhio anche i ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Dopo la delusione subita agli US Open, dove era uscito sconfitto dopo aver mancato un match point nella sfida di quarti di finale con Carlos Alcaraz, e la gioia per aver centrato con l’Italia la qualificazione alle Final Eight di Coppa Davis, Jannikè pronto a ripartire dalOpen. Il numero 1 d’Italia, accreditato come prima testa di serie del tabellone, ha vinto le ultime due edizioni della rassegna bulgara, ed è a caccia di punti fondamentali in ottica ATP. In caso di conferma delraggiungerebbe quota 2470 punti nella Race. Un bottino che gli permetterebbe di superare Matteo Berrettini in tredicesima piazza e anche di avvicinare l’ottava posizione, al momento occupata da Alexander Zverev, che è fermo a 2700 punti. L’altoatesino deve però tener d’occhio anche i ...

