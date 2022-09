Viminale: Bossi è stato eletto a Varese, corretti alcuni errori. Entra anche Centemero (Lega), esce Cerroni (Pd) (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il Viminale, tramite il sito Eligendo, corregge la lista degli eletti: Entrano alla Camera in Lombardia i leghisti Umberto Bossi e Giulio Centemero. esce in Molise la leader dei giovani Dem Caterina Cerroni L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il, tramite il sito Eligendo, corregge la lista degli eletti:no alla Camera in Lombardia i leghisti Umbertoe Giulioin Molise la leader dei giovani Dem CaterinaL'articolo proviene da Firenze Post.

