Vela | Europei Formula Kite 2022 | Pianosi secondo dopo due regate | Pescetto 15ma

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È terminata da poco a Lepanto (Grecia) la prima vera giornata dei Campionatidi, nuova classe olimpica che farà il suo ingresso nel programma a cinque cerchi dellaa partire dai Giochi di Parigi 2024.l’annullamento delledi ieri a causa del maltempo, si sono svolte oggi le prime prove, andiamo a vedere come sono andate. In campo maschile gli atleti sono stati divisi in tre gruppi e il classe 2005 Riccardosi è subito messo in mostra chiudendo la prima giornata in seconda piazza assoluta (grazie a un terzo e unposto) con 5 punti netti (stesso punteggio del primo in classifica, il tedesco Jannis Maus). Terzo invece Nico Parlier: il francese ha conquistato due terze posizioni e ...

L'Italia punta in alto soprattutto al maschile con i vari Riccardo Pianosi, Lorenzo Boschetti e Alessio Brasili, tutti candidati ad una possibile medaglia, mentre al femminile l'obiettivo sarà la ... Vela, Europei Formula Kite 2022: prima giornata annullata per il maltempo a Nafpaktos