Uomini e Donne, mentre va in onda la puntata con Davide Donadei una ex allieva di Amici sbotta: “Con me, con Roberta e chissà quante altre, continua a fare ste figure di m*rda!” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante il confronto tra Davide Donadei, Chiara Rabbi e Roberta Di Padua, l’ex volto di Amici 20, Arianna Gianfelici ha voluto dire la sua attraverso i social. La puntata di Uomini e Donne di oggi è stata incentrata sulla fine della relazione di Davide e Chiara, nonchè sulla possibile frequentazione tra l’ex tronista e Roberta, dopo gli avvistamenti in una pizzeria. mentre stava andando in onda la puntata, Arianna ha espresso la sua opinione tramite una storia Instagram. La ragazza era stata accostata a Davide dopo alcuni video su Tik Tok che li ritraevano felici e sorridenti insieme. Nonostante ciò da loro non era mai arrivata conferma di una frequentazione. Arianna ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 28 settembre 2022) Durante il confronto tra, Chiara Rabbi eDi Padua, l’ex volto di20, Arianna Gianfelici ha voluto dire la sua attraverso i social. Ladidi oggi è stata incentrata sulla fine della relazione die Chiara, nonchè sulla possibile frequentazione tra l’ex tronista e, dopo gli avvistamenti in una pizzeria.stava andando inla, Arianna ha espresso la sua opinione tramite una storia Instagram. La ragazza era stata accostata adopo alcuni video su Tik Tok che li ritraevano felici e sorridenti insieme. Nonostante ciò da loro non era mai arrivata conferma di una frequentazione. Arianna ...

chedisagio : La matita copiativa Solo tre cabine per seggio Le file separate tra uomini e donne L'impossibilità di voto per i fu… - fattoquotidiano : Elezioni, Cathy La Torre: “La divisione in liste di uomini e donne lede la privacy dei transgender. Al seggio mi ha… - meb : Un bel confronto questa mattina con tante donne in gamba e uomini che vogliono essere protagonisti della vera rivol… - pino_maio : RT @distefanoTW: Insisto. Esistono forze politiche con dentro validissimi uomini e donne. Queste forze unite hanno già il 4% già nelle urne… - double__b_ : RT @asfaltofresco: ma in quella casa possono litigare sempre quando c’è uomini e donne porcodi non ce la faccio + -