Tutti vogliono Danilo: doppio assalto in corso, le cifre sono folli (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Juventus sembra stia già pensando a come rinforzare la rosa per il futuro e il primo passo è il rinnovo di Danilo. Una prima parte di stagione in cui le cose non stanno funzionando per il meglio; la sconfitta con il Monza ha fatto scattare l’allarme in casa Juventus. Sia in campionato sia in Champions League i bianconeri devono cambiare marcia o il rischio è quello di vivere un’altra stagione nell’anonimato; la sosta per le nazionali, da questo punto di vista, può essere fondamentale con Allegri, finito nel mirino della critica, a dover risolvere i tanti problemi presenti nella sua rosa. Una delle poche note positive è, senza dubbio, Danilo il cui rinnovo sembra essere una priorità assoluta. LaPresseTra i problemi mostrati dalla Juventus troviamo, senza ombra di dubbio, la fase difensiva; tolto Bremer che si sta dimostrando all’altezza di una ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Juventus sembra stia già pensando a come rinforzare la rosa per il futuro e il primo passo è il rinnovo di. Una prima parte di stagione in cui le cose non stanno funzionando per il meglio; la sconfitta con il Monza ha fatto scattare l’allarme in casa Juventus. Sia in campionato sia in Champions League i bianconeri devono cambiare marcia o il rischio è quello di vivere un’altra stagione nell’anonimato; la sosta per le nazionali, da questo punto di vista, può essere fondamentale con Allegri, finito nel mirino della critica, a dover risolvere i tanti problemi presenti nella sua rosa. Una delle poche note positive è, senza dubbio,il cui rinnovo sembra essere una priorità assoluta. LaPresseTra i problemi mostrati dalla Juventus troviamo, senza ombra di dubbio, la fase difensiva; tolto Bremer che si sta dimostrando all’altezza di una ...

