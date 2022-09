Tabellone Atp 250 Sofia 2022 | Sinner cerca il tris Con lui anche Musetti | Fognini e Sonego

Leggi su sportface

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Ilprincipale dell’Atp 250 di, in programma sul veloce indoor dal 26 settembre al 2 ottobre. Jannikva a caccia del terzo trionfo di fila nella capitale bulgara e sarà la prima testa di serie di quest’edizione. Nutrita la pattuglia azzurra, che oltre al nostro numero uno vede al via tra i giocatori del seedingLorenzo, quarta testa di serie. Per entrambi un bye al primo turno. Presenti poiLorenzoe Fabio, con quest’ultimo non fortunato a pescare Wawrinka all’esordio. MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVPRINCIPALE PRIMO TURNO (1)bye Borges b. (LL) Basic 3-6 6-3 6-2 (LL) Vukic b.7-6(11) ...