Smettila di rompere Gli ultimi messaggi di Asia Argento al compagno morto suicida

(Di mercoledì 28 settembre 2022) È in uscita una biografia non autorizzata di Anthony Bourdain, noto chef americano edellanel 2018

ivy_longhi : @CarloCalenda @matteorenzi Mr 'mai con Renzi' che parla di falsità. Goditi i tuoi parlamentari e smettila di rompere il cazzo. - roeswvood : @shesliamslover @marxiaa_ @pastelcoeur Fatti Onlyfans e smettila di rompere - fraffereffa : @91LouisSun smettila ti volevo taggare ma non ti voglio rompere quindi ho messo le ???? - Gianlucacquario : @baggi_michela Solo quando capiranno che alla gente non gliene frega un cazzo smetteranno di raccontare. Ama chi vu… - HaileeCollinss : @adadrienen Smettila di rompere allora ad -

Corriere della Sera

FIno all'ultimo,in cui lei gli disse: "Non" Era stata fotografata al ristorante romano "... Lei: "di rompermi le palle". "Va bene". Era l'8 giugno del 2018 : quel giorno Bourdain - ...Una vera madre del 1985 gli avrebbe detto: noni coglioni, un'udienza per omicidio è più ... senza mai dire alla prole "macon queste puttanate" ma anzi ripetendo tutti seri ai nostri ... Anthony Bourdain e gli ultimi messaggi con Asia Argento prima di morire: bufera su una biografia non autorizzata