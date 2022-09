Shakira a processo per evasione fiscale in Spagna, i giudici chiedono 8 anni di reclusione (Di mercoledì 28 settembre 2022) Shakira andrà a processo per una presunta frode fiscale per la quale i giudici hanno chiesto 8 anni di reclusione. La notizia arriva dopo il gossip sulla fine della relazione con il campione Piqué, e in questo caso si tratta di una vicenda che la cantautrice di Whenever Wherever porta avanti da diversi anni. Shakira a processo, cos’è successo Secondo le autorità, Shakira avrebbe mancato nel pagamento di tasse presso il Tesoro spagnolo tra il 2012 e il 2014 con una cifra pari a circa 13,9 milioni di dollari di imposte sul reddito e il patrimonio. Nella giornata di ieri, martedì 27 settembre, i giudici hanno chiesto il rinvio a giudizio per l’artista e i pubblici ministeri ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 28 settembre 2022)andrà aper una presunta frodeper la quale ihanno chiesto 8di. La notizia arriva dopo il gossip sulla fine della relazione con il campione Piqué, e in questo caso si tratta di una vicenda che la cantautrice di Whenever Wherever porta avanti da diversi, cos’è successo Secondo le autorità,avrebbe mancato nel pagamento di tasse presso il Tesoro spagnolo tra il 2012 e il 2014 con una cifra pari a circa 13,9 milioni di dollari di imposte sul reddito e il patrimonio. Nella giornata di ieri, martedì 27 settembre, ihanno chiesto il rinvio a giudizio per l’artista e i pubblici ministeri ...

