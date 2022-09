San Siro, Inter e Milan in coro: “Eviteremo aumento prezzo tagliandi” (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Il nostro progetto prevede uno stadio di 60-65 mila posti. Quello che cercheremo di fare è di riempire lo stadio ad ogni partita, cosa che in questo momento non succede”. Lo ha spiegato Mark Van Huuksloot, Chief operating officer Inter, a margine del primo appuntamento del dibattito pubblico sul progetto del nuovo stadio, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulle preoccupazioni dei tifosi su un possibile aumento dei prezzi dei biglietti. Il nuovo impianto, infatti, avrà una capienza più ridotta rispetto al Meazza. “Abbiamo adesso delle vendite e un’occupazione che è sotto i 65 mila posti e in più vogliamo aumentare il livello del corporate ospitality, ma questo anche per facilitare la gestione dei prezzi che vogliamo applicare – ha aggiunto – . Per avere un po’ di moderazione dei prezzi evitando grandi aumenti per il pubblico. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) “Il nostro progetto prevede uno stadio di 60-65 mila posti. Quello che cercheremo di fare è di riempire lo stadio ad ogni partita, cosa che in questo momento non succede”. Lo ha spiegato Mark Van Huuksloot, Chief operating officer, a margine del primo appuntamento del dibattito pubblico sul progetto del nuovo stadio, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto un commento sulle preoccupazioni dei tifosi su un possibiledei prezzi dei biglietti. Il nuovo impianto, infatti, avrà una capienza più ridotta rispetto al Meazza. “Abbiamo adesso delle vendite e un’occupazione che è sotto i 65 mila posti e in più vogliamo aumentare il livello del corporate ospitality, ma questo anche per facilitare la gestione dei prezzi che vogliamo applicare – ha aggiunto – . Per avere un po’ di moderazione dei prezzi evitando grandi aumenti per il pubblico. ...

