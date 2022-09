Open Fiber, a Ragusa fibra in dirittura d’arrivo (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – A Ragusa sono in dirittura d’arrivo i lavori di costruzione della nuova rete di telecomunicazioni in fibra ottica realizzata da Open Fiber. Una svolta tecnologica fondamentale per la cittadinanza e le realtà produttive locali: la rete è stata infatti messa a disposizione degli utenti nel novembre 2020, a pochi mesi dall’avvio dei cantieri aperti in pieno lockdown. Lo sottolinea la società guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti. L’intervento di digitalizzazione portato avanti da Open Fiber registra un avanzamento del 90%: attualmente sono infatti circa 35mila le unità immobiliari già cablate sulle 40mila complessive da coprire entro l’anno, grazie a un investimento diretto di 14 milioni di euro. L’infrastruttura si ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 28 settembre 2022) (Adnkronos) – Asono ini lavori di costruzione della nuova rete di telecomunicazioni inottica realizzata da. Una svolta tecnologica fondamentale per la cittadinanza e le realtà produttive locali: la rete è stata infatti messa a disposizione degli utenti nel novembre 2020, a pochi mesi dall’avvio dei cantieri aperti in pieno lockdown. Lo sottolinea la società guidata dall’amministratore delegato Mario Rossetti. L’intervento di digitalizzazione portato avanti daregistra un avanzamento del 90%: attualmente sono infatti circa 35mila le unità immobiliari già cablate sulle 40mila complessive da coprire entro l’anno, grazie a un investimento diretto di 14 milioni di euro. L’infrastruttura si ...

