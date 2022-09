Minacce di Mocro Maffia e fuoco contro un giocatore della Juventus per il suo matrimonio con un tiktoker | “Gelosia”

(Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-28 09:40:36 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: Emacchina Mohamed Ihatterendi 20 anni del Juve de Accendere il prestito a Aiace di Amsterdam, è stato intenzionalmente bruciato nelle prime ore di martedì a Utrecht. Il veicolo era un Porsche Panamera ultima gamma del valore di oltre 113.000 euro. Il giornale ‘De Telegraaf’ segnala che questo l’incidente può essere correlato con il Ildi Mohamed Ihatteren con Yasmineuna famosa star di TikTok. Lea Mohamed Ihatteren: cos’è la? Lo pubblica la stampa olandese, unsquadra giovanile PSVsoffrire “gravi ...

Ad agosto il giocatore aveva subitoed era sotto sorveglianza in quanto finito nel mirino dellaMaffia. Tra un attentato e l'altro, nel fine settimana, si è pure sposato con la ...Il riferimento del sindacalista è anche alla corruzione degli imputati, alleagli avvocati e all'uccisione di giornalisti. 'Maffia' è tra le altre cose accusata dell'omicidio nel 2021 ... L’auto di Ihattaren in fiamme ad Utrecht: una settimana fa a fuoco quella del fratello TORINO - (e.e.) Mohamed Ihattaren è formalmente un giocatore della Juventus tornato in Olanda, in prestito all’Ajax. Una storia particolare quella del tulipano marocchino. Talento e guai in serie, si ...Ad inizio agosto si era tornato a parlare di Ihattaren proprio a causa di minacce ricevute da alcuni componenti della Mocro Maffia, ossia la mafia marocchina da anni operativa tra Olanda e Belgio.