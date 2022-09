Milan Giroud | instancabile e insostituibile per Pioli

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Olivierè l’per lo scacchiere di, da dicembre non salta una partita e lui lo ripaga con i gol Olivierè l’per lo scacchiere di, da dicembre non salta una partita e lui lo ripaga con i gol. 36 anni e non sentirli,a Empoli toccherà la decima partita da titolare in stagione e il suo rendimento è il migliore degli ultimi anni. Alo in Nazionale poco importa il timbro lo lascia sempre.per certi versi è l’imprescindibile dinel. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

: sempre, a 36 anni è l'intoccabile di Pioli. Nella GALLERY le prime pagine dei giornali in edicola oggi, mercoledì 28 settembre 2022. In alto, titoli dedicati ai bomber delle altre grandi del campionato: 'non stop a 36 anni: è l'intoccabile di Pioli' e 'Juve, Kostic ispira Vlahovic gol: Max li aspetta per rimontare'. Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, martedì 27 settembre 2022. Nonostante la pausa Nazionali, infatti, già si comincia a parlare della trasferta