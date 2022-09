Maria Sole Ferrieri Caputi prima donna arbitro in Serie A: dirigerà Sassuolo-Salernitana (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giornata storica per il calcio italiano. Maria Sole Ferrieri Caputi è infatti la prima donna designata come arbitro centrale in Serie A 2022/2023, per la precisione nella sfida Sassuolo-Salernitana in programma domenica 2 ottobre. Il fischietto della sezione di Livorno è al primo anno nella CAN A-B e costituisce uno degli esordi più rapidi della storia per un arbitro neopromosso nella massima Serie arbitrale. Ferrieri Caputi aveva già diretto squadre di Serie A in Coppa Italia, ma si tratta della prima storica apparizione di un arbitro donna come AE nel massimo campionato. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 28 settembre 2022) Giornata storica per il calcio italiano.è infatti ladesignata comecentrale inA 2022/2023, per la precisione nella sfidain programma domenica 2 ottobre. Il fischietto della sezione di Livorno è al primo anno nella CAN A-B e costituisce uno degli esordi più rapidi della storia per unneopromosso nella massimaarbitrale.aveva già diretto squadre diA in Coppa Italia, ma si tratta dellastorica apparizione di uncome AE nel massimo campionato. ...

