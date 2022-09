L' uragano Ian devasta la Florida | video

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono impressionanti le immagini dell'Ian che in queste ore stando lae parte dei Caraibi. Questoè stato girato a Delray Beach dove la forza del vento ha distrutto abitazioni, linee elettriche e telefoniche, sradicato alberi, danneggiato auto e oggetti di vario tipo. Impossibile ora cercare di fare un bilancio dei danni. Ci vorranno diverse ore prima di fare un bilancio reale della situazione.

L'ha lasciato l'isola a sud degli Usa , dove ha causato almeno due morti accertate, provocate dal crollo di altrettante abitazioni, e molti danni: le raffiche di vento fino a 200 km/h ...L'si rafforzato fino a diventare una tempesta di categoria 4 estremamente pericolosa , ha dichiarato il Centro nazionale uragani, mentre si abbatteva sulla costa occidentale dello Stato ... Uragano Ian a categoria 4, estremamente pericoloso. Evacuazione per 2 milioni di persone in Florida Foto ricordo a Key West, in Florida, con onde alte diversi metri davanti a uno dei cicloni più potenti della stagione. Le coste americane stanno attendendo l’uragano Ian , classificato con una potenza ...Salta completamente la vecchia rete elettrica sull’isola caraibica, già colpita da una gravissima crisi economica. Venti a 220 km all’ora, distrutte le coltivazioni del tabacco con cui si producono i ...