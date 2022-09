Lega: Fontana, 'Bossi resta in Parlamento, ottima notizia' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Un'ottima notizia" per il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, quella dell'elezione di Umberto Bossi, inizialmente ritenuto escluso dal Parlamento, a seguito del riconteggio delle schede da parte del Viminale. In un tweet, Fontana esulta: "Il 'senatur' resta in Parlamento!!! Umberto Bossi risulta eletto alla Camera nel collegio di Varese. Presto lo incontrerò per complimentarmi con lui". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Milano, 28 set. (Adnkronos) - "Un'" per il presidente della Regione Lombardia, Attilio, quella dell'elezione di Umberto, inizialmente ritenuto escluso dal, a seguito del riconteggio delle schede da parte del Viminale. In un tweet,esulta: "Il 'senatur'in!!! Umbertorisulta eletto alla Camera nel collegio di Varese. Presto lo incontrerò per complimentarmi con lui".

gazzettamantova : L’affondo di Fava: «La Lega ha perso gli elettori del Nord, il ciclo di Salvini è già finito» L’ex parlamentare: «O… - ilSaronno : A Saronno l’assemblea provinciale “a porte chiuse” della Lega con Salvini, Giorgetti e Fontana - LombardiaPost : La debacle della #Lega provoca un terremoto nelle due regioni chiave del #Nord. E ad avere in mano il pallino per l… - VeneziePost : La debacle della #Lega provoca un terremoto nelle due regioni chiave del #Nord. E ad avere in mano il pallino per l… - FedeleCrus2 : @LaVeritaWeb Votai Fontana xhe di Varese, della lega, cdx alla prossima col tram. -