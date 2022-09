**Istat: a settembre netto calo fiducia consumatori e imprese** (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - A settembre l'Istat stima un calo deciso sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 98,3 a 94,8) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 109,2 a 105,2). Guardando alle singole serie componenti l'indice di fiducia dei consumatori, l'Istat rileva un peggioramento di tutte le variabili ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e delle opinioni relative al risparmio. Coerentemente, anche i quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti presentano un'evoluzione negativa: il clima economico e futuro registrano i cali più accentuati passando, rispettivamente, da 92,9 a 81,3 e da 96,4 a 91,8; il clima personale e quello corrente si riducono moderatamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set. - (Adnkronos) - Al'Istat stima undeciso sia dell'indice del clima didei(da 98,3 a 94,8) sia dell'indice composito del clima didelle imprese (da 109,2 a 105,2). Guardando alle singole serie componenti l'indice didei, l'Istat rileva un peggioramento di tutte le variabili ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e delle opinioni relative al risparmio. Coerentemente, anche i quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti presentano un'evoluzione negativa: il clima economico e futuro registrano i cali più accentuati passando, rispettivamente, da 92,9 a 81,3 e da 96,4 a 91,8; il clima personale e quello corrente si riducono moderatamente ...

istat_it : A settembre in calo sia la fiducia dei consumatori (da 98,3 a 94,8) che la fiducia delle imprese (da 109,2 a 105,2)… - anucara : RT @istat_it: A settembre in calo sia la fiducia dei consumatori (da 98,3 a 94,8) che la fiducia delle imprese (da 109,2 a 105,2) #istat h… - Confcommercio : RT @istat_it: A settembre in calo sia la fiducia dei consumatori (da 98,3 a 94,8) che la fiducia delle imprese (da 109,2 a 105,2) #istat h… - TgrRai : @istat_it: a settembre la fiducia delle imprese cala da 109,2 a 105,2. Diminuzione per il terzo mese consecutivo co… - b_baolo : RT @istat_it: A settembre in calo sia la fiducia dei consumatori (da 98,3 a 94,8) che la fiducia delle imprese (da 109,2 a 105,2) #istat h… -