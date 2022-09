Inter, Skriniar: “I tifosi mi voglio bene, vado sempre al massimo” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Inter Skriniar- Rifinitura mattutina in casa Inter, in preparazione per il big match di sabato alle 18, contro la Roma. Il difensore dell’Inter, Milan Skriniar, ha rilasciato un’Intervista ai microfoni di Dazn. Lo Slovacco ha parlato del momento duro in casa Nerazzurra e del rapporto con i suoi tifosi. Di seguito, le parole dell’ex Sampdoria: Sul rapporto con Bastoni: “Ascoltiamo la musica italiana, a me piace tantissimo. Quando entriamo in spogliatoio la gente ci vede insieme, abbiamo io una cuffia e lui l’altra, è una cosa che magari non si vede da tutte le parti”. Sulle critiche: “La squadra o il mister non danno la colpa ai difensori, i gol li abbiamo presi globalmente come squadra: è tutta la squadra che difende, così come l’attacco inizia dai difensori. Abbiamo ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 28 settembre 2022)- Rifinitura mattutina in casa, in preparazione per il big match di sabato alle 18, contro la Roma. Il difensore dell’, Milan, ha rilasciato un’vista ai microfoni di Dazn. Lo Slovacco ha parlato del momento duro in casa Nerazzurra e del rapporto con i suoi. Di seguito, le parole dell’ex Sampdoria: Sul rapporto con Bastoni: “Ascoltiamo la musica italiana, a me piace tantissimo. Quando entriamo in spogliatoio la gente ci vede insieme, abbiamo io una cuffia e lui l’altra, è una cosa che magari non si vede da tutte le parti”. Sulle critiche: “La squadra o il mister non danno la colpa ai difensori, i gol li abbiamo presi globalmente come squadra: è tutta la squadra che difende, così come l’attacco inizia dai difensori. Abbiamo ...

