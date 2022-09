“Il Paese non se lo può permettere”. Il retroscena sulle volontà di Mattarella su Meloni (Di mercoledì 28 settembre 2022) Che cosa sta pensando Sergio Mattarella a seguito delle elezioni? Il pensiero del presidente della Repubblica viene affrontato nel corso della puntata del 28 settembre di Omnibus, il talk show di La7 condotto da Alessandra Sardoni, insieme a Barbara Tedaldi, quirinalista dell'Agi: “C'è tempo ma non troppo. Mattarella vorrebbe fare il prima possibile con la formazione del governo, visto che il Paese ha diverse cose urgenti da fare. Vedi bollette, guerra e tutto quello che sappiamo. L'incarico sa a chi darlo - il riferimento a Giorgia Meloni è evidente da parte della giornalista - quindi non vede perché si debba perdere tempo. Ovviamente va seguita la Costituzione e si eleggeranno i presidenti delle Camere, ci saranno le consultazioni, anche sabato e domenica senza pause e vacanze visto che il Paese non ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Che cosa sta pensando Sergioa seguito delle elezioni? Il pensiero del presidente della Repubblica viene affrontato nel corso della puntata del 28 settembre di Omnibus, il talk show di La7 condotto da Alessandra Sardoni, insieme a Barbara Tedaldi, quirinalista dell'Agi: “C'è tempo ma non troppo.vorrebbe fare il prima possibile con la formazione del governo, visto che ilha diverse cose urgenti da fare. Vedi bollette, guerra e tutto quello che sappiamo. L'incarico sa a chi darlo - il riferimento a Giorgiaè evidente da parte della giornalista - quindi non vede perché si debba perdere tempo. Ovviamente va seguita la Costituzione e si eleggeranno i presidenti delle Camere, ci saranno le consultazioni, anche sabato e domenica senza pause e vacanze visto che ilnon ...

