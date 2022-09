Il governo Meloni non è neanche partito e già si scannano per le poltrone (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovo governo non è neanche partito e già si scannano per le poltrone. Sembra incredibile ma a poche ore dal trionfo elettorale di Giorgia Meloni, il Centrodestra è una polveriera che rischia di esplodere da un momento all’altro. neanche è iniziato il governo e già per la Meloni insorgono i primi grattacapi. Con Salvini e Berlusconi pronti a lanciare veri e propri ultimatum Può sembrare un controsenso alla luce del risultato complessivo della coalizione ma è la realtà che emerge guardando al dato dei singoli partiti con l’affermazione di Forza Italia che con l’8 per cento si candida al ruolo di arbitro del Centrodestra – soprattutto al Senato dove i suoi voti saranno decisivi – e, soprattutto, con il tracollo della Lega che per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 28 settembre 2022) Il nuovonon èe già siper le. Sembra incredibile ma a poche ore dal trionfo elettorale di Giorgia, il Centrodestra è una polveriera che rischia di esplodere da un momento all’altro.è iniziato ile già per lainsorgono i primi grattacapi. Con Salvini e Berlusconi pronti a lanciare veri e propri ultimatum Può sembrare un controsenso alla luce del risultato complessivo della coalizione ma è la realtà che emerge guardando al dato dei singoli partiti con l’affermazione di Forza Italia che con l’8 per cento si candida al ruolo di arbitro del Centrodestra – soprattutto al Senato dove i suoi voti saranno decisivi – e, soprattutto, con il tracollo della Lega che per ...

