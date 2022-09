(Di mercoledì 28 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNAPOLI – Non c’è solo il Movimento 5 Stelle a far segnare percentuali bulgare ina: non c’è solo il suo 64% raccolto a. Un altro partito che nella nostra regione è andato molto meglio rispetto al resto d’facendo segnare anch’esso percentuali da capogiro è. I 3i berlusconiani hanno toccato percentuali record sono Chiusano di San Domenico in provincia di Avellino, Puglianello e Durazzano in provincia di Benevento. Al Senato, a Chiusano i forzisti hanno portato a casa il 63,52% dei consensi, mentre a Puglianello si sono fermati (per modo di dire) al 56,68% e a Durazzano al 42,02%. Alla Camera, invece, record assoluto a Puglianello con il 72,81 dei consensi, seguita da Durazzano al 49,95% e Chiusano ...

anteprima24 : ** I 3 #Comuni campani dove Forza Italia fa il pienone modello M5S a #Scampia ** -

Il Post

... ma sempre una facoltà, con allerta arancione, tanto che alcuni sindacisi sono mossi ... anche qui si sarebbe potuto seguire l'esempio divirtuosi che hanno trovato soluzioni alternative,...Gli elettidel Movimento 5 Stelle esultano dopo l'exploit in regione. Il presidente uscente ...lavorare e allora le Regioni dovrebbero assumere personale per gli Uffici per l'impiego e i... A causa del maltempo sono state chiuse le scuole in diverse città di Campania e Basilicata Mozziconi di sigarette, tanti sacchetti di patatine e caramelle e gli immancabili pezzi di plastica: Legambiente torna a denunciare il problema dei rifiuti abbandonati che non risparmia neanche i parc ...In Campania molti gli appuntamenti che vedranno impegnati centinaia ... della corretta gestione dei rifiuti e del ruolo dei singoli per migliorare il decoro degli spazi comuni. Puliamo il mondo è una ...