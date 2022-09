GdS – Calciomercato Inter, da Chalobah a Soyuncu: i nomi per il dopo Skriniar (Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-27 15:06:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: In caso di partenza del difensore slovacco, la dirigenza andrebbe immediatamente a caccia di un sostituto: i primi nomi al vaglio sono quelli già considerati nei mesi scorsi. Anche se alcuni ora sono irraggiungibili Era stato lasciato in un cassetto, forse non buttato, ma il dossier con i difensori più Interessanti del mercato potrebbe presto tornare sulla scrivania di Giuseppe Marotta. Anzi, forse ci è già tornato. Con il rinnovo di Milan Skriniar in salita, la dirigenza dell’Inter non ha infatti intenzione di farsi trovare impreparata a un eventuale addio dello slovacco a gennaio. È logico in questi casi ripartire proprio da dove ci si era fermati, ovvero il “no” di Steven Zhang al Paris Saint-Germain a fine sessione. Vai ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 28 settembre 2022) 2022-09-27 15:06:43 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: In caso di partenza del difensore slovacco, la dirigenza andrebbe immediatamente a caccia di un sostituto: i primial vaglio sono quelli già considerati nei mesi scorsi. Anche se alcuni ora sono irraggiungibili Era stato lasciato in un cassetto, forse non buttato, ma il dossier con i difensori piùessanti del mercato potrebbe presto tornare sulla scrivania di Giuseppe Marotta. Anzi, forse ci è già tornato. Con il rinnovo di Milanin salita, la dirigenza dell’non ha infatti intenzione di farsi trovare impreparata a un eventuale addio dello slovacco a gennaio. È logico in questi casi ripartire proprio da dove ci si era fermati, ovvero il “no” di Steven Zhang al Paris Saint-Germain a fine sessione. Vai ...

